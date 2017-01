STVV heeft duidelijk lessen getrokken uit vorig seizoen: "We zullen hem niet laten gaan"

Stef Peeters heeft zijn sporen in eerste klasse verdiend. De middenvelder van STVV maakte indruk met zijn inzet, techniek en puntgave traptechniek. En dat is andere Belgische clubs niet ontgaan.

Peeters werd vorige zomer overgenomen van MVV Maastricht en kon direct zijn stempel drukken op het spel van de Truienaars. De 24-jarige middenvelder kon al drie keer scoren en gaf zeven assists. Bij Racing Genk, de club waar hij zijn opleiding genoot, dachten ze er al aan om hem terug te halen, maar dat gaat niet zomaar.

"Clubs volgen de prestaties van Peeters misschien wel, maar nog niemand heeft zich bij ons officieel gemeld. Als dat toch gebeurt, zullen we hem niet laten gaan. Het scenario van vorig seizoen zal zich niet herhalen. Het is niet de bedoeling dat we elk jaar onze beste spelers van de hand doen", stelt manager Philippe Bormans in Het Belang van Limburg.