Sven Vermant open en uitgebreid over zijn werk bij beloften Club Brugge: "Dankzij systeem van trainees krijgen onze spelers tijd"

Foto: © Photonews

In de schaduw van het eerste elftal, maken ook de beloften van Club Brugge jacht op een nieuwe titel. De jonkies doen het goed in de competitie en maakten voor de jaarwisseling indruk in de UEFA Youth League. Toch strandde het avontuur voor blauw-zwart in de groepsfase.

Voetbalkrant.com had een uitgebreide babbel met de trainer van de Brugse beloften: Sven Vermant. De ex-speler van Club Brugge staat sinds het begin van vorig seizoen aan het roer bij de beloften en leidde hen meteen naar de titel. Dit seizoen probeert Vermant het met zijn jongens even goed te doen.

Sven, jullie maakten in de UEFA Youth League indruk op heel wat mensen. Jammer genoeg strandden jullie uiteindelijk met tien punten in de groepsfase. Dat moet zuur geweest zijn…

“Het was ontzettend zuur om niet door te stoten in de Youth League. We pakten tien punten en lieten goede zaken zien. Maar los van de ontgoocheling was ons parcours in het toernooi een leerproces. Het was enorm waardevol voor de spelers en voor de trainers. We moeten onze conclusies trekken en van daaruit verder werken."

"In het spoor van het A-elftal naar het buitenland reizen, enkele dagen weg van huis,... Je mag dat niet onderschatten" - Sven Vermant

Jullie schoten absoluut niet veel tekort ten opzichte van de tegenstand. Maar wat maakte volgens jou het verschil tussen doorgaan en niet doorgaan?

“Het is inderdaad niet zo dat we veel tekort schoten. Het kwam vooral op die laatste wedstrijd tegen FC Kopenhagen aan. We creëerden kansen, maar konden ze niet afmaken. We waren tijdens die wedstrijd misschien net niet efficiënt genoeg.”

“De jongens moesten tijdens de Youth League overigens ook leren omgaan met nieuwe omstandigheden. In het spoor van het A-elftal naar het buitenland reizen en bijgevolg enkele dagen weg van huis zijn. Het is plots een ander leven voor die jongens.”

“Je mag zoiets niet onderschatten. De spelers in kwestie zitten nog op de schoolbanken en daarnaast hadden heel wat van onze jongens de voorbije maanden interlandverplichtingen. Het was best een drukke periode voor onze jonge spelers.”

"Onze manier van voetballen in de Youth League sprak me zeker en vast aan" - Sven Vermant

Wat neem je mee uit het Europese avontuur? Wat kon je bekoren?

“Onze manier van voetballen sprak me zeker en vast aan. Ondanks het feit dat we tegen drie meer dan degelijke ploegen – zeg maar écht goede ploegen – hebben gespeeld, zijn we trouw gebleven aan onze normen en waarden. We hebben ons eigen spel kunnen spelen en getoond dat we heel goed kunnen voetballen.”

“Daarnaast weten we na ons parcours in de UEFA Youth League waar we precies staan op Europees niveau. Heel veel van de spelers die ik nu onder mijn hoede heb, ken ik nog van bij de U17. Vorig jaar werden we samen kampioen en dit jaar hebben we ons goed gepresenteerd op Europees niveau.”

Ben je dan tevreden met het parcours dat jullie hebben afgelegd in de Youth League?

“De kwalificatie voor de volgende ronde had de kers op de taart geweest, maar ik ben nu ook niet al het goede vergeten omdat we uitgeschakeld zijn. In het begin moesten we door de zure appel heen bijten, maar na een tijdje kan je die uitschakeling vanuit het juiste perspectief bekijken. En dan zeg ik nu zonder twijfelen: ik ben tevreden.”

"Dankzij het systeem van trainees krijgen onze jonge spelers tijd om zich te ontwikkelen" - Sven Vermant

Bij Club Brugge werken jullie met het systeem van trainees. Spelers van het beloftenelftal die zich tijdens een stageperiode mogen bewijzen bij het eerste elftal. Hoe belangrijk is dat voor die jongens?

“Een heel aantal spelers van de beloften heeft ondertussen al een eerste stageperiode bij de A-kern achter de rug. Sommigen zijn teruggekeerd en trainen nu opnieuw onder mij, drie anderen – Terry Osei-Berkoe, Ahmed Touba en Thibault Vlietinck – trainen nog steeds mee met het eerste elftal.”

“Dankzij het systeem van de trainees krijgen onze jonge spelers voldoende tijd om zich verder te ontwikkelen. Van de beloften naar het eerste elftal: het is en blijft een serieuze stap, hé. Je mag die stap niet onderschatten. In dat opzicht is het belangrijk dat die serieuze stap wordt opgesplitst in verschillende kleine stapjes.”

“Wij proberen onze spelers zo goed mogelijk te omkaderen zodat ze kunnen evolueren. Uiteraard is iedere speler zelf verantwoordelijk voor zijn doorbraak op het hoogste niveau. Wij kunnen een speler in de goede richting duwen, maar het zal uiteindelijk aan de kwaliteiten, ambitie en gedrevenheid van de speler liggen of hij het al dan niet maakt.”

“In mijn tijd was het toch net iets vaker zwart of wit. Ofwel lukte het en kon je een carrière uitbouwen als prof, ofwel was het al snel, soms na de beloften, voorbij. Nu is het anders en hebben we geduld met onze spelers. Ze krijgen de tijd om zich te ontplooien.”

"Hoeveel beloften een vast lid van de A-kern zullen worden? Dat kan ik niet voorspellen"​ - Sven Vermant​

Hoeveel spelers van de huidige beloftenploeg zie je over pakweg twee jaar een volwaardig lid van de A-kern van Club Brugge zijn?

“Dat is een hele moeilijke vraag. (lacht) Dat is iets wat ik niet kan voorspellen. Het gaat hier over heel wat getalenteerde spelers. Wat het zo moeilijk maakt om te voorspellen hoeveel spelers het zullen maken bij het eerste elftal, is dat je alle spelers individueel moet gaan bekijken.”

“Je moet bekijken hoe groot de progressiemarge van een bepaalde speler is. Bovendien ontwikkelen sommige spelers zich snel, terwijl andere jongens net iets meer tijd nodig hebben om de stap van de beloften naar het profvoetbal te verteren.”

Nieuwe titel met beloften

Wat is het doel voor dit seizoen? Opnieuw kampioen worden met de beloften?

“Kampioen worden is voor een stuk het doel. Maar laat het me anders verwoorden: wij willen zover mogelijk geraken in de beker en zo hoog mogelijk eindigen in de competitie. Bij een beloftenploeg is dat niet altijd even simpel omdat je niet altijd met dezelfde ploeg kan werken. Al ligt daar natuurlijk ook de uitdaging.”

