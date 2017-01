Trebel, Anderlecht en Standard spreken, maar Hein mokt in stilte: "Zelfs als hij wél bij ons had getekend, zou ik niet over transfer praten"

Van heinde en verre kwamen ze, de journalisten die wel eens wilden weten wat Hein Vanhaezebrouck te zeggen had over het mislopen van Adrien Trebel. Drie cameraploegen én al wat doorgaat als degelijke geschreven pers in België. Tevergeefs. Hein deed alsof Trebel paars-witte gebakken lucht was.

"Ik ga niet reageren op transfers, ik geef geen commentaar op Trebel", dixit Vanhaezebrouck op de Gentse persconferentie. Nochtans stond Trebel helemaal bovenaan het lijstje van de Gentse coach. "Dat maakt niet uit. Moesten alle spelers die ik wil naar Gent komen, we pakten elk jaar de titel en wonnen de Champions League."

Vanhaezebrouck heeft geleerd uit zijn reactie op het mislopen van Poulain in de wintermercato van vorig seizoen. De pers zou de pers niet zijn, mocht er niet een beetje aangedrongen worden. "Je noemt twee spelers die hier niet zitten. Ik vind de pogingen bewonderenswaardig, maar het heeft geen enkele zin."

Als alle spelers die ik wil naar Gent komen, wonnen we elk jaar de titel en ook de Champions League -Hein Vanhaezebrouck

"Je moet de zaken plaatsen zoals ze zijn. Je wil spelers. Krijg je ze, oké. Krijg je ze niet, dan moet je er geen woorden meer aan vuilmaken. Dat heeft toch geen zin. Er zijn andere mensen die daarover communiceren, ik heb gezegd dat ik niet meer over transfers zou praten, dus ik hou mij daar ook aan."

Ook voor de camera werd Vanhaezebrouck nogmaals gepolst. "Ik zou nog niet over Trebel praten als hij wel bij ons zou zitten. Dan zou ik hem welkom heten, dat wel. Maar over de transfer zelf zou ik het niet hebben."