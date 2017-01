Gent wou de koude ontlopen met tweede stage, maar... "Gevoelstemperatuur -15, Oostende leek wel Curaçao bij terugkeer"

AA Gent trok ongebruikelijk nog eens op stage de voorbije week. Om de sneeuwstorm en de wateroverlast te ontlopen. Alleen... was het in Frankrijk nog een pak frisser.

"We hebben er twee stages opzitten, op zich is dat ongewoon", aldus Vanhaezebrouck. "De omstandigheden hebben ons daartoe gedwongen, maar achteraf bleek het niet nodig. Ze hadden voorspeld dat de helft van de kust weg zou zijn en dat Antwerpen ging verzinken. Dus hebben we onze voorzorgen genomen."

Dat viel tegen voor Gent. "We hebben daar (in Perpignan, nvdr.) een soort Siberisch winterkamp meegemaakt. We zijn nog meer gehard dan indien we hier gebleven waren. We hebben ijswinden gekend en een gevoelstemperatuur van -15. Het was echt ijskoud. Du jamais vu zeiden ze in de streek", ging Vanhaezebrouck verder.

"We zijn Belgen tegengekomen op de terugweg die daar een huis hebben. In geen 25 jaar is het daar nog zo koud geweest. We hadden het dus getroffen." Toch was niet alles negatief. "Maar we hebben het goed doorstaan. De sfeer is erin gebleven, wat belangrijk is in dergelijke omstandigheden."

"Bij de terugkeer naar Oostende was het 17u en hing er nog een avondzonnetje. Voor ons leek het wel Curaçao (lacht). Het was heerlijk om uit het vliegtuig te stappen. Het voelde zelfs warm aan. We hebben een moeilijk moment doorstaan en hebben er positieve energie uitgehaald, dat is de bedoeling van een stage."