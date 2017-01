De Mos schrijft Stanciu nog niet af want... "In het hotseknotsevoetbal dat Anderlecht bracht om overeind te blijven is hij niet geschikt"

Foto: © photonews

Anderlecht verbrak in de zomer zijn transferrecord met Nicolae Stanciu. De man van 10 miljoen euro kon de verwachtingen nog niet echt inlossen, al zijn de signalen van afgelopen winterstage hoopgevend.

De Roemeense spelverdeler liet een goede indruk na en scoorde zaterdag nog in de oefenmatch tegen Keulen. "Je hebt spelers die een halfjaar nodig hebben om zich aan te passen", stelt Aad de Mos in Sport/Voetbalmagazine.

"In het hotseknotsevoetbal dat Anderlecht bracht om overeind te blijven, zoals op AA Gent waar je je afvroeg hoe ze daar ooit drie punten konden meepikken, is hij niet geschikt om 50 meter achter een verdediger aan te hollen en gaten te dichten."

Hanni is gedienstiger

De Mos gelooft dus in Stanciu. "Ik schrijf hem niet af, want hij heeft kwaliteiten die anderen bij paars-wit niet hebben. Sofiane Hanni is wat gedienstiger, die kan al eens een flank dichtlopen, maar bij Stanciu zie je meteen: wat een goeie voetjes."