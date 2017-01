Analist sceptisch over de komst van Trebel: "Vlees noch vis, een speler voor de bank van Anderlecht"

De komst van Adrien Trebel naar Anderlecht bracht heel wat te weeg. De vraag is nu hoe de van Standard overgekomen middenvelder de concurrentie zal aangaan met het topduo Dendoncker-Tielemans.

Anderlecht betaalde ruim 3 miljoen euro voor Trebel, dus lijkt het niet opportuun hem op de bank te zetten. Analist Eddy Snelders is in Het Nieuwsblad sceptisch. "Ik vraag mij af wat Anderlecht met Trebel kan doen. Hij is geen verdedigende en geen aanvallende middenvelder. Vlees noch vis."

Standard er nooit doorgesleurd

Snelders vindt dat je van een speler voor die prijs meer mag verwachten. "Hij is geen bepalende speler waar je 3 miljoen voor betaalt. Eerder iemand die meedrijft. Hij heeft er Standard toch ook nooit op de moeilijke momenten doorgesleurd?"

"Ik houd niet van voetballers met een beperkte bijdrage die toch opgehemeld worden. Hij is niet beter dan Tielemans en Dendoncker. Ik zeg jullie: een speler voor de bank van Anderlecht."