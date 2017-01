Voormalig bondscoach haalt uit naar het bestuur van Genk: "Welke geloofwaardigheid hebben Janssens en De Condé?"

Het ontslag van Peter Maes bij KRC Genk doet nog steeds wenkbrauwen fronsen. Ook voormalig Genk-trainer Aimé Anthuenis heeft geen begrip voor de beslissing van het Genkse bestuur.

"Je kunt niet beweren dat Maes de voorbije zes, zeven jaar geen resultaten heeft gehaald. Dat hij geen moderne trainer zou zijn, is zever", zegt ex-bondscoach Aimé Anthuenis in Het Laatste Nieuws. Anthuenis werd met Genk landskampioen in 1999, maar stelt zich vragen bij de bekwaamheid van de huidige bestuursleden.

"Met alle respect voor De Condé en Janssens, maar met welke geloofwaardigheid gaan zij na elke match oordelen over het werk van Maes? Constant Vanden Stock, ja, met hém kon ik over tactiek praten. Ook met zijn zoon Roger. Zelfs Lambrecht kent iets van voetbal. Maar ik zie ook veel wat ik noem 'ringspringers' - ze gaan van de ene mening naar de andere, veelal beïnvloed door wat er in de pers verschijnt."