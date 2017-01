Antwerp-coach Wim De Decker hoeft geen extra spelers: "Nu nog iets veranderen kan nefast zijn"

Foto: © photonews

Bij Antwerp dromen ze opnieuw luidop van promotie naar 1A. De Great Old zag dan wel Bjorn Vleminckx voor lange tijd uitvallen, voor coach Wim De Decker hoeft er voorlopig niemand bij te komen.

"Alhoewel de transfermarkt nog open is en je nooit weet wat er nog kan gebeuren ben ik tevreden met de huidige groep", zegt Wim De Decker op de website van de club. "Wat de transferactiviteit betreft zal er dus niet veel verloop meer zijn. Nu nog iets veranderen kan nefast zijn."

"Waar het schip gaat stranden, dat weet ik niet. Dat is afhankelijk van enkele factoren. Opvallend is ook dat mijn spelers me komen vragen om wedstrijden te bekijken van andere ploegen, zodat ze nog beter voorbereid zijn", geeft De Decker aan. "Het leeft dus wel in de spelersgroep om er een succesvol eind aan te breien."