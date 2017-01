Antwerp gaat nog een stap verder dan tegen Roeselare: Great Old spaart geen moeite om zijn veld speelklaar te krijgen

Foto: © Voetbalkrant.com

Antwerp gaat zaterdag tegen OH Leuven op zoek naar een 9 op 9 in 2017. En dus doet de Great Old er alles aan om de wedstrijd in de beste omstandigheden te laten plaatsvinden.

De vrieskou houdt ons land al enkele weken in de greep. Begin januari moest Antwerp al alle zeilen, letterlijk en figuurlijk, bijzetten om het veld enigszins speelbaar te krijgen voor de topper tegen Roeselare (1-0).

Nu ging de oudste club van het land nog een stapje verder. Met warmteblazers probeert Antwerp het veld van de Bosuil nog beter te krijgen dan twee weken geleden. Tot donderdagavond laat waren vrijwilligers aan het werk om de mat zo optimaal mogelijk te krijgen.

De clubs uit de Proximus League beschikken niet over de verplichte veldverwarming uit de Jupiler Pro League. En dus moeten de acht 1B-clubs creatief zij in deze winterse omstandigheden.