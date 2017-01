Na de zege tegen Frankrijk B ... opnieuw aan de arbeid

Het jaar 2017 is nu ook echt begonnen voor de Belgian Red Flames. Op dinsdag werd voor het eerst getraind op het nationaal oefencentrum in Tubeke. Woensdag werd de kou getrotseerd, donderdag was er een oefenpartij en vrijdag werd er opnieuw getraind.

Op de vrijdagtraining tekenden vijftien spelers present: Van Houtven en Evrard als keepsters en verder Zeler, Soree, Courtois, Blom, Philtjens, Wullaert, Missipo, Cayman, Van De Velde, Onzia, Wijnants, Deloose en Jaques.

De speelsters die gisteren veel minuten maakten tegen Frankrijk B in de 1-2 overwinning bleven vandaag binnen voor een recuperatietraining.

De rest van het weekend staan nog onder andere fysieke testen op het programma. De eerste stageweek van de Belgian Red Flames is algemeen bekijken alvast een interessante eerste stap richting het vervolg van de campagne en het EK deze zomer.