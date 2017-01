Het is van moeten, voor AA Gent tegen dat verdomde Charleroi: "Dit gaat een extra ontlading geven als we winnen"

Zeven wedstrijden zonder overwinning, dat is de hallucinante balans van AA Gent tegen Charleroi. Aan Brecht Dejaegere en co. om daar vanavond iets aan te doen.

“Zeven matchen niet gewonnen is héél veel. Het wordt tijd dat we daar verandering in brengen en misschien is het nu wel het goeie moment", aldus Brecht Dejaegere in een gesprek met Voetbalkrant.com.

De geschiedenis is niet in het voordeel van de Buffalo's. "We weten dat Charleroi ons zwarte beest is en vooral zal willen counteren met hun snelle flanken. We moeten geloven dat we kunnen winnen en niet denken aan die vorige wedstrijden tegen hen."

Slimme mens, hé, Franky Van Der Elst -Brecht Dejaegere

Pas wanneer de handen aan het einde van de match de lucht in gaan, zullen al die onderlinge confrontaties een rol gaan spelen. "Als we winnen gaat dat wel een extra ontlading geven. Zeven matchen is heel lang voor een ploeg als Gent.”

In de strijd om play-off 1 is deze partij cruciaal. Dat zei ook Franky Van Der Elst eerder bij ons. Lees hier wat Franky daarover te zeggen had. "Het is een heel slimme mens, hé, Franky Van Der Elst", lacht Dejaegere. "Ik heb hem als analist leren kennen en heb er veel respect voor."

"Het is te vroeg om te zeggen dat we geen enkele misstap kunnen veroorloven, het is wel zo dat je beter meteen goed begint. Zo kan je vertrouwen tanken. Het ideale scenario is goed voetbal én de drie punten, maar in de eerste plaats wil ik gewoon winnen."

"We moeten niet teveel denken aan misstappen, maar ervoor zorgen dat we ons achteraf niets kunnen verwijten. Iedereen is er zich van bewust dat het echt een strijd zal worden." Het trainingskamp beloofde alvast veel goeds. "We hebben een goeie basis gelegd en gewerkt aan de zaken die beter konden. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt." Benieuwd of die afspraken meteen iets opleveren voor AA Gent.