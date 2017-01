Broer Deschacht reageert voor het eerst op zijn gokgedrag waarmee hij zijn broer Olivier 'onbewust' mee in opspraak bracht

Foto: © photonews

Een boete van 100.000 euro elk. De straf die de Kansspelcommissie de broers Deschacht wil opleggen is niet mals. Nu reageert Xavier, broer van Olivier, voor het eerst op de hele goksaga.

Xavier kan niet genoeg benadrukken dat hij Olivier onbewust mee in opspraak bracht door te gokken op zijn account. "Ik zag er geen graten in en speelde geregeld voor de fun", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Niet eens om er echt groot geld mee te verdienen."

En zo zette Xavier ook 200 euro in op een verliesmatch van Anderlecht tegen Benfica. "Olivier is een voorbeeldige prof. Hij heeft nooit ofte nooit een match gemanipuleerd. Ik vind het heel erg dat mijn broer hierdoor in opspraak is gekomen."

Te gek voor woorden

En die boete van 100.000 euro? "Te gek voor woorden. Het was puur voor de fun. Niet meer, niet minder", aldus Xavier Deschacht.