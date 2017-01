'Belgen' zadelen titelverdediger Ivoorkust met een probleem op

Op de Afrika Cup is het vandaag tijd voor speeldag 2 in groep C. Titelverdediger Ivoorkust moest vol aan de bak en zit mogelijk met een probleem.

Ivoorkust moest het op speeldag 2 namelijk opnemen tegen Congo, dat op speeldag 1 al had gewonnen. Ivoorkust zelf had amper een puntje gepakt tegen Togo en moest dus preferabel winnen van de Congolezen.

Dat zou echter niet lukken. Het kon wel twee keer een achterstand ongedaan maken via Bony en Dié, maar meer dan een 2-2 gelijkspel leverde dat niet op.

Voor Congo scoorden twee spelers met een Belgische verleden. Kebano kennen we uiteraard nog van bij Charleroi, terwijl Junior Kabananga in het verleden nog voor Cercle Brugge, Roeselare, Beerschot en Anderlecht speelde.