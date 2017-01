Lierse versterkt zich met beloftevolle middenvelder van Egyptische zusterclub

Lierse heeft zich met het oog op de laatste eindsprint in de tweede periode nog versterkt met een speler van zusterclub Wadi Degla. Het gaat om de 22-jarige Malinese middenvelder Boubacar Diarra.

SK Lierse bereikte gisteren een akkoord met zusterclub Wadi Degla omtrent de transfer van Boubacar Diarra, een 22-jarige Malinese verdedigende middenvelder van 1m83. Hij speelde sinds begin dit seizoen bij Wadi Degla, waar hij 15 keer aan de aftrap verscheen.

Daarvoor was Diarra actief bij Club Africain (Tunesië 2016), TP Mazembe (Congo, 2013-2016, winnaar CAF Champions League in 2015) en AS Korofina in zijn thuisland Mali. Hij kwam ook al uit voor de U23 van Mali. Diarra tekende op het Lisp een contact van anderhalf jaar, met een optie tot verlenging van 2 jaar. "Het administratieve dossier van Diarra wordt de komende dagen verder afgewerkt zodat de speler zo snel mogelijk speelgerechtigd is", klonk het op de clubwebsite.