En of de derby leeft: "Boeregem is coming", kippen in de dug-out, parodietjes en veel meer ...

Foto: © twitter

Zaterdag komen de buren van Zulte Waregem op bezoek bij KV Kortrijk. In de aanloop naar deze streekderby hebben de supporters van Essevee ingebroken in het stadion van KVK om er een boodschap achter te laten. En er is veel meer.

Supporters van Zulte Waregem hadden enkele dagen geleden al ingebroken in het stadion van KV Kortrijk. Ze hadden er de bezoekersbank omgebouwd tot een kippenren, met twee kippen, stro en gaas.

Op een spandoek stond te lezen 'Watch Out, Boeregem is coming'. Een verwijzing naar de 'sneer' van KV Kortrijk in de aanloop naar de heenwedstrijd, toen KVK-supporters de afrit in Waregem hadden omgetoverd in Boeregem. Kortrijk reageerde én ondertussen heeft Teddy Chevalier de kip in kwestie mee naar huis genomen.

En er is meer: er is een parodie gemaakt door de fans van Zulte Waregem op het bekende nummer 'Vis in de Leie' van de Kerels. Daarbij worden plaagstootjes uiteraard niet geschuwd.

Ook tijdens de bekerwedstrijd tegen Eupen gingen de fans van Essevee overigens al voluit door op die van Kortrijk: "Still more famous then KVK", klonk het. De spelers blijven er echter allemaal vrij rustig onder.

“Voor mij wordt het de eerste derby op bezoek bij Kortrijk. We weten dat dit voor de fans belangrijk is. KVK heeft nog een doelstelling: ons kloppen. Chapeau voor onze fans die er waren tegen Eupen, we willen hen iets teruggeven in Kortrijk", aldus Sander Coopman.

“We weten dat het leeft. Zij zijn er mee bezig en het is natuurlijk ook een speciale wedstrijd. Maar we moeten het beschouwen als een match zoals de andere. We moeten ons spel van tegen Eupen doortrekken naar de bekerpartij, dan doen we goed mee”, pikte Timothy Derijck in.