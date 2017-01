De toekomst lacht de Flames (voorlopig) toe

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames bereiden zich dezer dagen in Tubeke voor op het verdere vervolg van 2017, waarin het EK het uiteindelijke hoogtepunt moet worden. Maar ook daarna moet iedereen op scherp blijven staan. En er zit wel degelijk wél wat toekomst in het vrouwenvoetbal.

Ingrid Vanherle toonde zich gisteren ernstig bezorgd op Radio 1 bij de Bende van Annemie. En het vrouwenvoetbal in België kan dan wel inderdaad een nieuwe facelift gebruiken, op gebied van de Flames is er niet meteen reden tot panikeren.

Om te beginnen zitten er momenteel heel wat youngsters te springen om hun kansen te wagen bij de A-ploeg van de Flames. Velen onder hen spelen voorlopig nog in België, maar ook absolute topspeelsters uit de huidige generatie bleven (lang) in België.

En met oog op het WK 2019 is er alvast een positief punt te melden. Met Frankrijk is er een absoluut topland al geplaatst, terwijl de Belgen bij de top-14 van Europa zitten en dus in pot 2 zullen belanden. Zo treffen ze (op papier) maar 1 sterker land.

Belangrijke loting

Als de loting vanuit pot 1 wat meevalt, dan mag er gedroomd worden van groepswinst en plaatsing voor het wereldkampioenschap. Anders kan er via de beste tweedes nog een play-off worden gespeeld. Het EK 2021 zal opnieuw met 16 landen worden gespeeld, daar zouden we ons opnieuw moeten voor plaatsen met wat er momenteel aan talent en speelsters voorhanden is.

Slotsom: de komende jaren zit het zeker goed met de Flames. Op termijn moet de Belgische competitie qua niveau natuurlijk wel aansluiten bij die hoge standaarden, maar daarvoor moeten de teams uit de Pro League collectief worden wakker geschud. Het plan om een (deeltje van) de tv-gelden ook naar vrouwen te laten terugstromen is een eerste stap(je).