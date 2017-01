Gent start 2017 buiten de top-zes: "Toch een raar gevoel"

De voorbije twee seizoenen was Gent op dit moment al quasi zeker van play-off 1. Nu staat het zelfs buiten de top-zes, een gevolg van de dramatische nul op negen van voor de winterstop. We legden Brecht Dejaegere de netelige situatie voor.

“Ik denk dat we veel hoger konden staan dan waar we nu staan", aldus Dejaegere. "Maar het is nu zo, we staan nu op die zevende plaats. We moeten er snel werk van maken om terug in die top-zes te komen, want we hebben daar zeker de kwaliteiten voor.”

“We konden ook meer gehaald hebben dan die 0/9", ging hij verder. Toch was het niet slecht om het hoofd leeg te maken na die dreun. "Die winterstop kwam op een ideaal moment. We kunnen nu terug beginnen met die opmars naar boven toe. Kijk, ik ben niet meer bezig met die 0/9, maar wél met omhoog te kijken."

Eerlijk, als je me de stand vraagt, zou ik je niet veel kunnen zeggen -Brecht Dejaegere

Het moet vreemd aanvoelen, die onzekerheid voor play-off 1. “Het was niet altijd een zekerheid, maar we zaten vaak al vroeger quasi safe. Het is een raar gevoel, maar het is niet zo dat ik al ga panikeren. Anderzijds mogen we ook niet gemakzuchtig zijn. Die andere ploegen gaan ook gemotiveerd zijn.”

Die andere ploegen, dat zijn er maar liefst vijf, waaronder twee andere topclubs. "Wie de grootste concurrent is? Daar ben ik echt niet mee bezig. Eerlijk, als je me naar de stand vraagt, ga ik je daar niet veel van kunnen zeggen. Ik ben wel bezig met tegen wie we nog moeten spelen." Even een test, wie staat op plaats zes? "Mechelen? En daarvoor? Charleroi en Oostende?"