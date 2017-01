Aimé Anthuenis juicht de transfer van Trebel toe: "Hij kan de redding zijn op dat onregelmatige middenveld"

Aimé Anthuenis rekent Anderlecht pas sinds de komst van Adrien Trebel tot de titelfavorieten. De ex-coach van paars-wit vond het middenveld Tielemans - Dendoncker te onregelmatig.

"Trebel is zo’n beetje dé transfer van deze winter, hé. Ik heb Trebel altijd goed gevonden. Hij compenseert wat het middenveld van Anderlecht niet te veel heeft: werkkracht en een heel groot volume", klinkt het bij ex-coach Aimé Anthuenis in Het Laatste Nieuws. "Goeie voetballer, al zit er soms wel eens wat afval in zijn passing. Een sterke transfer van Anderlecht."

"Ik moet zeggen: tot voor de komst van Trebel beschouwde ik Anderlecht niet als titelfavoriet - eerder Brugge. De as van de ploeg van Anderlecht stond mij niet aan in de eerste seizoenshelft", aldus Anthuenis. "Tielemans en Dendoncker, die zijn té onregelmatig - vooral Tielemans. Ik heb soms matchen van Anderlecht gezien dat de commentator na een halfuur nog niet één keer de naam van Tielemans had uitgesproken. Misschien kan Trebel de redding zijn, we gaan zien. Om kampioen te worden heb je een patron nodig op het middenveld."