KVK-kleppers kennen hun rugnummer, maar Kortrijk is gehavend voor dé derby

Foto: © photonews

Hannes Van Der Bruggen en Teddy Chevalier werden vandaag voorgesteld bij KV Kortrijk. De twee nieuwkomers moeten meteen uitgroeien tot sterkhouders. Het zal nodig zijn, want de lijst met onbeschikbare spelers is ellenlang.

Naast de vertrokken Papazoglou, Verstraete en Métanire werd Boyer immers naar de B-kern gestuurd. "Verder zijn Rolland en Gigot geschorst. Bovendien blijken Kage en De Mets vandaag ziek", gaf coach Bart Van Lancker vanmiddag mee.

Vooral op het middenveld en achterin stelt zich dus een probleem. Wie moet immers naast Van Der Bruggen centraal op dat middenveld tegen Zulte Waregem. Sarr lijkt de enige optie, want Pavlovic zal Gigot achterin moeten vervangen en Rougeaux schuift wellicht op de rechtsachter. Nog zo'n pijnpunt na het vertrek van Métanire.

9 en 14

Maar met de nieuwe aanwinsten zien ze het alvast zitten. Teddy Chevalier kreeg prompt zijn nummer negen terug en Hannes Van der Bruggen koos voor het nummer veertien. Veel moeten we daar echter niet achter zoeken.

"Crujff? Neen daar was het niet voor. Het was gewoon één van de nummers die nog over was. Dat het dan het nummer van Crujff is, is mooi meegenomen", lachte Van der Bruggen die zich al helemaal thuis lijkt te voelen bij KV Kortrijk.