"Haal die complete klungel van een De Bruyne weg uit Manchester en sodemieter hem ons leger in"

Kevin De Bruyne beleeft niet zijn beste periode sinds hij in Engeland speelt. Schrijver Herman Brusselmans haalt in een column in zijn gekende stijl uit naar de 25-jarige Rode Duivel.

"Ik heb van de week nog Kevin De Bruyne bezig gezien met Manchester City en tjonge, wat is dat ventje een complete klungel geworden", shrijft Hermans Brusselmans in zijn column in Het Laatste Nieuws. "In het eerste kwartier heeft hij geen bal geraakt, voor de rest gaf hij een paar passjes in het luchtledige."

"Hij sleepte zich over het veld alsof zich aan ieder van z'n benen een koala of een dergelijk dier van enig gewicht had vastgehaakt, en op z'n gezicht was duidelijk af te lezen dat hij enorm tegen z'n goesting dat voetbalpartijtje aan het afhaspelen was. Wel, dan zeg ik: haal die De Bruyne weg uit Manchester en sodemieter hem ons leger in, met een gage van 7 euro per dag, maar wel worden gamellen, combat boots, vierkante mutsen en kevlar testikelbeschermers gratis ter beschikking gesteld."