Lierse-coach Eric Van Meir over het trainerskerkhof in 1B: "Veel nervositeit in de bestuurskamers"

Foto: © Photonews

Emilio Ferrera werd deze week ontslagen bij OH Leuven. Alleen Lierse, Union en Roeselare hebben in 1B nog steeds dezelfde coach als in het begin van het seizoen. Lierse-coach Eric Van Meir hekelt de kortetermijnvisie.

"Het is toch straf dat meer dan de helft van de clubs zijn trainer al heeft ontslagen", zegt Van Meir aan Sporza "Er is veel nervositeit omdat elke ploeg wel iets heeft om voor te knokken. De nervositeit wordt volgens mij ook in de hand gewerkt door het niveau in 1B. We zijn een onderschatte competitie."

"Vroeger was het verschil tussen de ploegen bovenaan en onderaan groot in tweede klasse. Nu zijn alle ploegen professioneel. Dat vind ik positief, maar we spelen veel tegen elkaar en kennen elkaar goed", vindt Van Meir. "Pas op. De nervositeit zit vooral in de bestuurskamers. Zij stellen doelen op en als die dreigen gemist te worden, breekt er stress uit. Bij spelers en stafleden is dat veel minder."