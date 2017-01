Nieuwe Anderlecht-spits Thelin haalde motivatie bij de allergrootsten: "Zlatan en Larsson zeiden dat ik een goeie was"

Foto: © photonews

Isaac Kiese Thelin is de man die René Weiler nodig had. Een ander type dan Lukasz Teodorczyk. Misschien niet zo doelgericht, maar hardwerkend en intelligent. De Zweed legde zelf zijn referentiebrieven voor. En die komen van niet de minsten.

Er zijn al redelijk veel Zweden die het niet konden maken in België, maar wat Thelin betreft, zijn er wel jongens die in hem geloven. Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld. Die gaf hem na zijn eerste match met de nationale ploeg één van de mooiste complimenten. "Hij zei dat ik een grote toekomst voor me had", knikte Thelin vrijdagmiddag. "Als je dat hoort van iemand als Zlatan, maakt je dat enorm blij. En je wilt dan ook bewijzen dat hij gelijk heeft."

"Hij geeft me advies op en naast het veld. Op het veld is hij een wereldspeler, ernaast een geweldige mens. Ik heb enorm veel respect voor hem. Schrik in het begin? Nee hoor, ik behandel hem zoals elke andere speler."

Thelin vierde vroeger zijn doelpunten op dezelfde manier als Henrik Larsson.

En dan was er nog een icoon van het Zweedse voetbal, een idool zelfs, dat hem een hart onder de riem stak. "Als kind was ik grote fan van Henrik Larsson (Feyenoord, Celtic, Barcelona...). Ik vierde mijn doelpunten zoals hem, met de tong uit de mond en de vingers naast het hoofd. Dat doe je als je kind bent en je bent fan. Ik heb ooit een match gespeeld tegen zijn ploeg. Hij was toen al coach. Hij zei ook dat ik een goeie speler was."