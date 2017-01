Chevalier gelooft nog in play-off 1: "Wat moet ik anders doen? Gewoon wat matchen spelen aan 80%?"

Foto: © photonews

Teddy Chevalier is terug bij KV Kortrijk en dat zullen ze geweten hebben. Hetgeen zeker niet veranderd is aan de Franse spits, is zijn drive en motivatie.

Als het van hem afhangt, gaat KV Kortrijk immers nog voor play-off 1. "Het zal moeilijk worden, maar je weet maar nooit. We trainen toch daarvoor?" Hij weigert met iets minder dan dat nu al genoegen te nemen, het is de Franse spits ten voeten uit.

Strijdvaardige Chevalier

"Wat gaan we anders doen? Ons neerleggen bij play-off 2? Matchen spelen aan 80% waarbij het niet uitmaakt of we winnen, gelijkspelen of verliezen en dan af en toe ons best doen om de degradatiestrijd te vermijden?" Het is menens voor Chevalier.

"Ik zit gewoonweg zo niet in elkaar, ik ben een winnaar, weet je. Wij hebben een goeie ploeg, maar konden zes wedstrijden op rij niet meer winnen. Misschien gaan andere ploegen dat ook weleens meemaken. Áls je speelt, moet je dat aan 100% doen."