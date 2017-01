Pieterjan Monteyne over de turbulentie bij OHL: "We pakken die vierde plaats nog, zeker weten"

Foto: © photonews

Bij OHL was het het weekje wel. Eerder werd Emilio Ferrera op straat gezet, zopas werd bekend dat Dennis van Wijk hem opvolgt. We belden nog voor de nieuwe coach er was even met ervaren rot Pieterjan Monteyne.

"Ik moet zeggen dat we goed samengewerkt hebben met Ferrera, op zich kwam zijn ontslag dus hard aan bij ons", aldus Monteyne over het gevoel in de kleedkamer na het ontslag van Emilio Ferrera. "Het was een seizoen met ups en downs, maar vlak voor Nieuwjaar zaten we in een positieve flow."

"Dat deed het beste verhopen." Toch begon OHL slecht in 2017 met een zware 4-0 nederlaag bij Union en een 1-3 verlies in eigen huis tegen Tubize. "We verloren twee cruciale matchen tegen rechtstreekse concurrenten."

Het ontslag van Ferrera is jammer, want we bouwden aan een mooi project -Pieterjan Monteyne

"Het was spijtig, want we bouwden aan een mooi project. Soms botst de lange termijn echter met de korte termijn." Dit weekend krijgen Monteyne en co. tegen Antwerp een nieuwe kans om wat punten te sprokkelen.

Kans tegen Antwerp

"We gaan ons zo goed mogelijk voorbereiden voor de match tegen Antwerp." Leuven is daarin niet kansloos. "We hebben bewezen dat we tegen de ploegen bovenin resultaten kunnen halen. We moeten proberen dat vertrouwen terug te winnen."

Er wordt nog steeds gemikt op die top-vier. Daarvoor moet Leuven wel vier punten inhalen. "Het is ons doel om naar die vierde plaats toe te werken. Het zou een mooie bonus zijn om opgenomen te worden in play-off 2, maar we willen vooral de play-downs vermijden. Ik ben er zeker van dat we die kloof nog kunnen dichten", sloot Monteyne strijdvaardig af.