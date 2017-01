OFFICIEEL: Standard stelt Roemeense aanwinst voor

De transfer was gisteren al in kannen en kruiken, maar vandaag heeft Standard ook officieel de komst van Razvan Marin aangekondigd. De Roemeense middenvelder heeft zijn medische testen goed doorstaan en tekent een contract tot medio 2021.

Donderdag maakten Marin en Standard al bekend dat beide partijen een persoonlijk akkoord hadden bereikt en dat enkel de laatste medische testen een overgang in de weg konden staan. Die vonden vanochtend plaats en zijn perfect verlopen, waardoor de Roemeen vrijdag zijn handtekening kon zetten onder een contract voor 4,5 seizoenen.

De 20-jarige Marin komt over van het Viitorul FC, de leider in de Roemeense competitie. De Rouches hebben naar verluidt 1,5 miljoen euro betaald voor de viervoudig international. Marin moet bij Standard de leemte invullen die Adrien Trebel achterlaat. "Razvan is een zeer veelbelovende en talentvolle jonge middenvelder. Meerdere grote Europese clubs toonden reeds interesse in hem, maar Razvan geraakte overtuigd van ons project en ziet in Standard de Liège de ideale club om een nieuwe stap te zetten in zijn carrière", klonk het bij een enthousiaste Olivier Renard.