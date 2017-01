Standard zet hoog in en mikt op ex-speler van PSG om Trebel te doen vergeten

Foto: © photonews

Standard zoekt volop verder naar een opvolger voor de vertrokken Adrien Trebel. Met Razvan Marin hebben de Rouches een veelbelovende Roemeense belofte zo goed als te strikken, maar er is meer.

Standard wil ook Mathieu Bodmer, de voormalige middenvelder van Lille Lyon en PSG. De 34-jarige Fransman was dit seizoen niet altijd titularis bij de Franse koploper Nice, dat nu zijn contract ontbond. Bij de club uit het Franse zuiden was hij al sedert 2013 actief.

Nu de routinier vrij is, willen de Luikenaars toehappen. Standard biedt Bodmer volgens L'Equipe een contract van anderhalf seizoen aan, net als Guingamp waar onze landgenoot Nill De Pauw aan de slag is. Het transferdossier zou in een stroomversnelling zitten.