Sven Vermant over zijn persoonlijke ambities: "Mijn passie ligt bij het trainerschap, maar ik neem bewust de tijd"

Sven Vermant is sinds het begin van vorig seizoen aan de slag als trainer van de Brugse beloften. De gewezen speler van Club Brugge leidde zijn ploeg in het eerste jaar meteen naar de titel. Dit seizoen probeert Vermant het even goed te doen. Maar wat zijn nu zijn persoonlijke ambities als coach?

Voetbalkrant.com had een uitgebreide babbel met Vermant.

Deze keer laten we Vermant aan het woord over zijn persoonlijke ambities. Na zijn spelersloopbaan was de voormalige middenvelder al aan de slag als sportief manager en jeugdtrainer.

Sven, hoe zie jij je eigen loopbaan? Je praat met passie over het werken met jonge talenten, maar zie je jezelf ooit de stap naar een eerste elftal zetten?

“Uiteindelijk ligt het niet zo ver uit elkaar, hoor. Met de beloften waren we dit seizoen – net als de grote jongens – op drie verschillende fronten actief. Daardoor kan ook ik me verder ontwikkelen. Dat is mooi meegenomen."

“Ik ben enkele jaren geleden als trainer begonnen, was even aan de slag als sportief manager, om vervolgens terug als trainer aan de slag te gaan. Ik probeer mezelf altijd uit te dagen en stappen vooruit te zetten.”

“Sommige ex-spelers rollen er zomaar in bij een eerste elftal, maar ik neem bewust de tijd om progressie te boeken. Je zal me nooit horen zeggen dat ik over x aantal jaar aan het roer van die of die ploeg wil staan. Ik kijk naar het nu en geef alles voor Club Brugge.”

Waar denk je over enkele jaren te staan?

“In het leven is het vaak moeilijk om in te schatten waar je drie of vier maanden later zal staan. Al zeker in de voetbalwereld. Eén ding weet ik wel zeker: mijn passie ligt bij het trainer zijn van een ploeg. Laat mij maar op en rond het veld werken en een team kneden. Dat is mijn ding.”

Voor wat staat de trainer Sven Vermant? Wat zijn jouw normen en waarden en wat wil je de beloften van Club Brugge meegeven met het oog op de toekomst?

“In de eerste plaats ben ik als coach van de beloften de laatste schakel vóór het eerste elftal. Ik probeer de spelers dan ook zo goed mogelijk voor te bereiden op alle vlakken: technisch, tactisch, fysiek, mentaal en noem maar op.”

“Ik probeer zo goed mogelijk duidelijk te maken aan de jongens wat er precies zal volgen eens ze de stap naar de A-kern zetten. Daarnaast geef ik hen ook mee over hoe Club Brugge in elkaar steekt. Bij Club is de werkattitude van de speler een belangrijk gegeven. Dat was vroeger zo en dat is nu niet anders. Waar je als speler ook komt met Club Brugge, het is belangrijk dat je je positief presenteert.”

Als ex-speler, ook van Club Brugge, beschik je over voldoende troeven om die jonge jongens de goede richting uit te sturen. Dat speelt in je voordeel, niet?

“Het is absoluut een meerwaarde als je het zelf allemaal hebt meegemaakt als speler. Maar… Je krijgt als trainer natuurlijk wel te maken met heel veel verschillende persoonlijkheden van spelers. Je moet die allemaal op een andere manier beïnvloeden en op een andere manier meenemen in je verhaal.”

En voor welk soort voetbal sta je precies, Sven?

“Als ik mezelf puur voetballend in vraag moet stellen, dan ben ik absoluut voorstander van dominant voetbal. Zowel in balbezit als in balverlies probeer ik mijn team dominant voor de dag te laten komen. Ik probeer mijn ploeg mooi voetbal te laten brengen, van achteraan te beginnen. Laten we het een moderne manier van voetballen noemen.”