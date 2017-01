Chevalier nam de kip van 'Boeregem' gewoon mee en zet derby op scherp: "Ik vond dat bord op de snelweg origineler"

Foto: © twitter

Aan Teddy Chevalier moet je de subtiliteiten van de derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem, die in sommige middens de afschuwelijke naam 'Vlasico' meekrijgt, niet uitleggen. Hij speelde bij beide clubs en kon dus ook de plaagstoten van de supporters appreciëren. Meer nog.

Chevalier nam immers één van de kippen mee. "Eerst was het vooral lachen met Cédric Berthelin", lacht Chevalier als we hem de vraag voorleggen. "Ik heb de kip uiteindelijk toch maar meegenomen, het blijft een cadeau van Zulte Waregem."

Bij de Franse spits thuis zal je één van de bekendere kippen van het moment echter niet terugvinden. "Ze staat bij een vriend die al kippen heeft, hij is tevreden met de geste van Zulte Waregem", aldus Chevalier die het niet nalaat om nog eens de derby op scherp te zetten.

Dit is meer dan een idaal begin, dit is míjn match -Teddy Chevalier

"Ik vond de actie van de Kortrijk-supporters origineler, door Boeregem op het bord aan de autosnelweg te zetten. Ik begrijp wel dat ze zich daarvoor wilden revancheren. Ik heb ook al berichtjes gekregen van KVK-supporters, we moeten deze match absoluut winnen."

"Dit is een ideale match om te beginnen, tegen mijn ex-club. Meer nog, dit is míjn match." Aan motivatie geen gebrek bij de Franse aanvaller. Chevalier heeft het overigens uiteraard over onderstaand bord van de heenwedstrijd.