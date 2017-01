AA Gent haakt af voor Vadis Odjidja en wel om deze gegronde reden

Foto: © photonews

De naam van Vadis Odjidja werd deze week aan AA Gent gelinkt. De ex-Rode Duivel is prima bezig bij het Poolse Legia Warschau en de Buffalo's zijn op zoek naar een nieuwe middenvelder.

Toch zal Odjidja de leemte op het Gentse middenveld niet komen opvullen. De club uit de Arteveldestad is wel overtuigd van zijn kwaliteiten, maar het voormalige jeugdproduct is te offensief ingesteld. Gent kwam na veelvuldig scoutingswerk tot de vaststelling dat hij het best tot zijn recht komt als aanvallende middenvelder, schrijft Het Laatste Nieuws.

Odjidja beantwoordt bijgevolg niet aan de kwaliteiten van Sven Kums of Adrien Trebel, die lager staan, ballen afsnoepen van de tegenstander en mee de aanval op gang brengen. En dus gaat de zoektocht naar die klepper voor het middenveld verder.

Contractverlenging

Hoe dan ook zou de komst van Odjidja een moeilijke zaak zijn geweest. Legia Warschau zit volop in de Poolse titelstrijd en wil zijn Belg niet zomaar laten gaan. Vandaag zitten beide partijen overigens rond de tafel om een contractverlenging te bespreken.