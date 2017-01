RSC Anderlecht maakt werk van vertrek: miljoenenaankoop van vorige winter traint niet meer mee

Het huiswerk van Anderlecht en zijn manager Herman Van Holsbeeck is nog niet klaar. Zo komt er mogelijk nog een doelman en kunnen er nog jongens vertrekken.

Een van hen is Stephane Badji. Met de komst van Adrien Trebel is er een middenvelder op overschot bij Anderlecht. De Senegalees traint ondertussen niet meer mee bij paars-wit. RSCA tracht hem in Spanje of Turkije te stallen, meldt Het Nieuwsblad.

De 27-jarige Badji kon bij Anderlecht nooit overtuigen. Nochtans telden de Brusselaars een jaar geleden nog 2,65 miljoen euro neer om hem weg te plukken bij het Turkse Baseksehir. Al snel werd duidelijk dat de voetballende kwaliteiten van de controleur niet beantwoordden aan dat van de Belgische recordkampioen.