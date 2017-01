Geen populair bezoek in Ghelamco Arena: "Ik hoor dat veel ploegen ons zwarte beest zijn, maar Charleroi is het enige échte"

Foto: © photonews

AA Gent staat momenteel buiten de top-zes, de tegenstander van vanavond zit wel op een plek die recht geeft op play-off 1. Dat het om een cruciale match gaat, hoeft dus geen betoog. Zeker als het om het zwarte beest Charleroi gaat.

"We zitten aan het begin van 2017, een heel belangrijke en moeilijke periode met negen lastige wedstrijden", aldus Vanhaezebrouck. "We beginnen tegen ons zwart beest. Ik heb al veel zwarte beesten van Gent horen vernoemen, maar er is eigenlijk maar één. Het is de enige ploeg waartegen we 2,5 jaar niet konden winnen."

Hallucinante cijfers voor een topclub tegen een subtopper. "Ze zullen er alles aan doen om dat nog eens te proberen. Ze staan voor ons en moeten ons achter zich proberen houden." Gent is bovendien gehavend. "Wij missen een paar belangrijke spelers. Asare is ook nog maar net terug." Lees hier meer over de blessures van Gent en de selectie. Het wordt alvast uitkijken naar de nieuwkomers.

Bij Charleroi wordt het uitkijken naar Hamdi Harbaoui. De Tunesische spits kon zich, mede door de ontbolstering van ene Teodorczyk, nooit doorzetten bij Anderlecht. Bij Charleroi wil hij zichzelf opnieuw op de kaart zetten.

"Ik ben er klaar voor, we hebben een schitterende stage achter de rug. Ik hoop dat ik kan scoren", aldus Harbaoui op de website van Charleroi. We zijn alvast benieuwd.

