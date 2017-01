Beerschot-Wilrijk trekt naar 'zwarte beest' Hamme dat opnieuw een plannetje klaar heeft

Zowel in de Beker van België (3-3, verloren na strafschoppen) als in de competitie (1-1) hield Hamme leider KFCO Beerschot-Wilrijk op een gelijkspel. Doelman Griffin De Vroe ziet het ook dit weekend volledig zitten.

Vlak voor de winterstop zette Vigor Wuitens Hamme coach Francky Cieters op de keien. "Het was een beetje op tussen de trainer en zijn spelers", geeft doelman Griffin De Vroe aan. "Er zat geen vechtlust meer in onze ploeg, we zaten op een dood spoor."

"Het is natuurlijk wel jammer, want we hadden al een mooi parcours afgelegd met Cieters. Maar na enkele mindere resultaten is de trainer al gauw de kop van Jut. De verantwoordelijkheid lag echter ook deels bij ons", klinkt de Hamme-doelman eerijk.

Sinds het ontslag van Cieters heeft voormalig T2 Bruno Buyl de touwtjes in handen bij de Oost-Vlaamse club. "We trainen opnieuw steviger, de gretigheid is terug. Het was belangrijk om alle neuzen weer in dezelfde richting te krijgen."

Wij moeten niks, maar zullen er natuurlijk wel vol voor gaan.

Zwarte beest

Zondag ontvangt Hamme leider Beerschot-Wilrijk. In de heenwedstrijd pakten De Vroe & co een puntje op het Kiel en ook in de bekerwedstrijd in augustus stond het na 90 minuten gelijk. "Of wij hun zwarte beest zijn? Het zal bij Beerschot alleszins nog in het achterhoofd zitten dat wij ze twee keer op een gelijkspel konden houden", denkt De Vroe.

"Ook voor ons is dat een extra stimulans. Het is altijd leuk om na het seizoen te kunnen zeggen dat je punten hebt kunnen afsnoepen van de kampioen. Voor alle duidelijkheid: wij moeten zondag niks, maar zullen er natuurlijk wel vol voor gaan. We hebben ons plannetje klaar", knipoogt de doelman van Hamme.