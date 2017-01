W-Beveren zag zijn topper met 5 goals en 7 assists gaan, deze man moet Schrijvers nu komen vervangen

Foto: © photonews

Met het vertrek van Siebe Schrijvers verloor Waasland-Beveren heel wat kwaliteit. De Genkse huurling was de afgelopen maanden immers goed voor 5 goals en 7 assists.

Die leemte moeten de Leeuwen opvullen en dus is er aanvallende versterking op komst. De Deen Jakob Ankersen is alvast in beeld op de Freethiel, aldus Het Nieuwsblad. De rechtsvoetige flankaanvaller van 26 speelt momenteel voor het Zweedse Göteborg.

Ankersen kost 200.000 euro, een prijs die voor W-Beveren vooralsnog te hoog ligt. Opvallend: afgelopen zomer was de winger nog in beeld bij de Waaslandse rivaal Sporting Lokeren. Ankersen is net als Schrijvers een man van de statistieken. In 29 competitiematchen scoorde hij 7 keer en deelde hij 3 assists uit.