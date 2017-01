Transferhonger Buffalo's onstilbaar: "We gaan nog een paar spelers halen"

Foto: © photonews

Het is de wintermercato van AA Gent tot nu toe. Ze mogen dan wel Adrien Trebel misgelopen zijn, maar de Buffalo's laten zich niet kennen. Er kwamen al zes nieuwe spelers en daar komen er nog een aantal bij.

Tegen Charleroi stonden er vier van de nieuwe jongens op het veld. Hein Vanhaezebrouck geeft daarmee een duidelijk signaal aan de rest van zijn groep. En dat signaal kan nog wat straffer worden. “Er resten ons nog twee weken vooraleer de maand januari gedaan is”, aldus Michel Louwagie bij VTM.

“We moeten ons nog wel wat versterken. Een vervanger voor Sven Kums? We gaan niet spreken over posities, maar het is wel de bedoeling nog een aantal transfers te doen. Over Trebel wil ik niet meer spreken. Iedereen weet dat hij niet gekomen is. Laat ons het nu vooral hebben over die 35 punten, die doen deugd.”