Clubs in eerste amateur moeten begin februari licentieaanvraag voor profvoetbal indienen: hoe zit het met de ambities bij de concurrenten van Beerschot-Wilrijk?

Tussen 1 en 15 februari kunnen de ploegen in de hoogste amateurafdeling een licentie aanvragen voor het profvoetbal in 1B. Dat het ambitieuze Beerschot-Wilrijk dat zal doen, is geen geheim. Maar hoe zit het met de ambities van de concurrentie?

"Wij hebben onze licentieaanvraag voor het profvoetbal in 1B nog niet ingediend, maar ons dossier is rond", zegt Marc Steenackers, Algemeen Directeur van Beerschot-Wilrijk, aan Voetbalkrant. "Wij hebben er alle vertrouwen in dat onze aanvraag door de licentiecommissie zal goedgekeurd worden."

Verrassend: eerste achtervolger Deinze is nog niet zeker of het wel een licentie voor 1B zal aanvragen. "Het is een serieus karwei om dat licentiedossier in orde te krijgen", zegt Sven Vandendriessche, gerechtigd correspondent van KMSK Deinze. "Als we de komende weken twee of drie keer verliezen, heeft het weinig zin om daar tijd in te steken. We wachten dus nog even af", klinkt het.

Dessel en Virton gaan resoluut voor promotie

Voorlopig staan ook Dessel Sport en Excelsior Virton op de play-off plaatsen om te strijden voor promotie naar 1B. Beide clubs bevestigden aan onze redactie dat hun licentieaanvragen al in orde zijn en dat ze ongeacht de uitslagen van de volgende wedstrijden hun dossier zullen indienen bij de licentiecommissie van de KBVB.

Bij de nummers 5 tot en met 8 zijn de ambities verdeeld. Seraing, samen met Beerschot-Wilrijk de enige profclub in eerste amateur, staat voorlopig maar op de zevende plaats en heeft al een relatief grote afstand op de top-4, maar gaat wel een licentie voor 1B aanvragen. Heist en Dender twijfelen nog, Oudenaarde heeft geen ambitie om te promoveren en gaat geen licentieaanvraag voor het profvoetbal indienen.