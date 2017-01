Belgian Red Flames maken er een gevuld 2017 van

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames trekken deze zomer naar het EK in Nederland. Om zich ten volle voor te bereiden op dit groot toernooi gaan ze veel oefenwedstrijden spelen.

In april wordt er alvast geoefend aan Den Dreef tegen Schotland, net als de Belgian Red Flames een debutant op het EK in Nederland. De wedstrijd vindt op 11 april 2017 plaats in het stadion van OH Leuven, aftrap om 20u.

Deze week begonnen de Flames met een stageweek en een oefenwedstrijd tegen Frankrijk B (1-2 winst), begin maart worden vier wedstrijden gespeeld op de Cyprus Cup (Zwitserland, Italië, Noord-Korea en een plaatsingswedstrijd) en er is ook al een oefenduel tegen Japan gepland op 13 juni.

Ticketinformatie voor de wedstrijd tegen Schotland zal later volgen. Dat laat de KBVB weten in een persbericht. Maar ook 11 april kan alvast met een rood kruis in de agenda gezet worden. Gedurende het voorjaar zullen nog enkele andere oefenwedstrijden en stages worden ingelast, waarover snel meer nieuws zal volgen.