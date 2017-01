Geruchten over Kabasele en Anderlecht staken fel de kop op, nu legt de Rode Duivel zelf uit wat er speelt

Foto: © photonews

Net als in de zomer werden ook tijdens deze wintermercato al tal van verdedigers aan Anderlecht gelinkt. Onder meer de naam van gewezen Genk-speler Christian Kabasele viel geregeld.

Over een terugkeer naar de Jupiler Pro League en meer bepaald Anderlecht is Kabasele duidelijk. "Dat is niet aan de orde. Het zijn geruchten, want er was geen enkel contact met het bestuur van Anderlecht of Watford", aldus de Rode Duivel in La Dernière Heure.

"Wanneer een speler weinig minuten maakt, wordt zijn naam al snel in verband gebracht met andere clubs. Maar in het hedendaagse voetbal kan het ook heel snel gaan", zet Kabasele schijnbaar de deur op een kier.

In de zomer?

Op de vraag of Kabasele een overstap tijdens de zomer ziet zitten als de situatie bij Watford niet verandert, wilde hij niet ingaan. Onze landgenoot zit ondertussen aan tien competitieduels in de Premier League en scoorde daarin één keer.