De degradatiestrijd ligt volledig open: Moeskroen pakt op de valreep drie gouden punten en dankt voormalig Standard-verdediger Arslanagic

Moeskroen is met een overwinning aan zijn operatie redding begonnen. De Henegouwers speelden een draak van een eerste helft, waarvan Lokeren optimaal profiteerde. Pas na rust liet de hekkensluiter een hoopgevende indruk na.

Moeskroen, met nieuwkomer Arslanagic in de basis, boette door de afwezigheid van Trezeguet (Afrika Cup) aan kwaliteit in. Aan de overzijde was De Sutter onvoldoende fit om te starten. Lokeren nam de partij meteen in handen met een bedrijvige Hupperts. In minuut 8 miste de Nederlander dé kans op de 0-1. Hij schoof het leer een kleine twee meter naast.

Achtste keer na een corner

Vervolgens kregen we twintig minuten lang niets te zien, tot de 0-1 plots uit de lucht viel. Ninaj devieerde een hoekschop naar doel, waarna Vojvoda ongelukkig zijn eigen doelman verschalkte. De achtste keer dat de rode lantaarn na een corner gevloerd werd.

Les Hurlus konden aanvankelijk niet reageren. Pas in minuut 38 dreigde de thuisploeg een eerste keer. Een knappe aanval over links belandde uiteindelijk bij Mohamed die zijn goede linker niet kon lanceren.

Diedhiou dartelt

In de tweede helft kregen we een ander Moeskroen te zien. Markovic miste eerst nog een unieke mogelijkheid op de gelijkmaker. Toen de bal enkele minuten later op de stip ging, stond de 1-1 wél op het bord. Maric beroerde een schot van Diedhiou met de hand, de Henegouwse aanvoerder Hubert twijfelde niet.

Diedhiou, die een hattrick maakte in Eupen en nadien niet meer scoorde, was een voortdurende gesel voor de Waaslandse defensie. Zijn beste kans poeierde de Fransman met een knappe volley staalhard op de paal. De bezoekers kwamen er nog nauwelijks aan te pas, tot invaller Straetman rakelings naast schoot.

Beide ploegen gingen nog vol voor de winnende treffer en die viel aan de thuiszijde. Voormalig Standard-verdediger Arslanagic kopte de 2-1 staalhard binnen. Moeskroen komt voorlopig op gelijke hoogte met Westerlo, dat zondagavond naar Mechelen trekt. Lokeren is zijn ongeslagen reeks van zes competitieduels kwijt.