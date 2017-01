Vanhaezebrouck tevreden met nieuwkomers: "Chapeau, het was niet evident"

Hein Vanhaezebrouck liet meteen vier nieuwkomers debuteren tegen Charleroi. Alle vier maakten ze bovendien de negentig minuten vol. De Gentse oefenmeester was dan ook tevreden.

"Chapeau aan de vier nieuwkomers", aldus Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd. "Het is niet evident om met vier nieuwe in de ploeg te starten. Ik ben tevreden, ze zijn ook allemaal negentig minuten blijven staan. Ik hoop dat we kunnen verderbouwen op deze match."

Middenveld stelde toch teleur

Toch was niet alles goed. "Het was een verdiende, maar moeilijke overwinning. Charleroi stond heel goed georganiseerd en we speelden het voor de rust niet goed uit. Op het middenveld waren de bewegingen niet goed genoeg of te traag. De drie tegen twee hebben we te weinig uitgespeeld."

Na de koffie ging het beter. "We vonden makkelijker onze middenvelders en zo kwam er meer gevaar. Het enige minpunt is dat we geen tweede goal maakten. Dan vermijd je die problemen in die laatste minuten. Nu stonden we op scherp, anders win je weer niet. De nul houden is voor de nieuwe doelman ook mooi meegenomen."

Bekijk hieronder de reactie van Vanhaezebrouck na Charleroi. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.