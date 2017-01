Dries Mertens de held bij Napoli in topper, Meunier haalt het makkelijk

In Italië was Dries Mertens alweer dé man bij Napoli. In Frankrijk was Meunier aan het feest met PSG bij Nantes en ook Valencia kon nog eens winnen. Een overzicht.

Italië

Dries Mertens stak het vuur meteen aan de lont met twee pijlsnelle assists. Bekijk hier hoe hij dat precies klaarspeelde. Toch had Mertens tot drie keer toe een derde doelpunt aan de voet, maar voor doel was zijn precisie iets minder.

Milan kwam nog terug tot 1-2 en zo bleef het spannend tot de laatste van de vijf(!) minuten extra tijd. Zelfs Donnarumma kwam bijna tot scoren, maar zijn kopbal werd gepakt door zijn collega Pepe Reina. Elders won Fiorentina makkelijk met 0-3 van Chievo.

Frankrijk

In Frankrijk had Meunier geen moeite met Nantes. Dankzij twee goals van Cavani haalde PSG het makkelijk met 0-2. Bordeaux en Metz wonnen ook. Rijsel moest de mosterd vreten en kwam niet verder dan een gelijkspel bij Dijon.

Nederland

Feyenoord haalde het nipt met het kleinste verschil van en loopt voorlopig acht punten uit op Ajax. Toornstra was de doelpuntenmaker van dienst. Onderin deed PEC Zwolle een uitstekende zaak door te gaan winnen bij ADO.

Spanje

In Spanje lijkt Valencia opnieuw op te staan. Het ging stunten op bezoek bij Villarreal dankzij goals van Santi Mina en Carlos Soler. Zo krijgt het wel wat ademruimte in de kelder van de Primera Division.

