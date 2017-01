Huurling van Club Brugge wil niet meer terug: "Het is hier aangenamer dan in België"

Foto: © photonews

In Nederland lopen er wel wat jonge Belgen rond die niet wekelijks worden gevolgd. Dylan Seys is er zo eentje. De flankaanvaller is aan de slag bij FC Twente, maar wel op huurbasis van Club Brugge. Al ziet hij zichzelf niet terugkeren.

De 20-jarige Seys heeft bij Twente, na een moeilijk seizoensbegin, een basisplaats beet. En dat bevalt hem wel. "Ik wil de basisplaats vasthouden en mijn aankoopoptie lichten. Als dat niet lukt, moet ik kijken naar wat anders, maar binnen de lijnen van het veld gaat het goed, maar daar buiten ook", zegt hij bij TC/Tubantia.

"Ik woon in een appartement in Enschede en vind het leven hier aangenamer dan in Belgie”, aldus de geboren Kortrijker. Hoe dat kan? ,,Mensen zijn open en spontaan. Als u hier iemand tegen komt zeggen ze goedendag. Dat is anders dan in België”.