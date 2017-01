Stuivenberg debuteert in JPL met winst, Genk mag blijven hopen op PO 1

Nieuwbakken coach Stuivenberg heeft zijn eerste competitieduel met Genk winnend afgesloten. Het was wachten tot de 82e minuut vooraleer Samatta het leer tegen de touwen kopte.

Stuivenberg had geen verrassingen in petto. Malinovskyi en Samatta kregen opnieuw een basisstek, Schrijvers en Brabec begonnen op de bank. Knap was het gebaar van de supporters in minuut 19, het rugnummer van Thomas Buffel, die zijn zieke vrouw bijstaat. Bij Eupen herwon Van Crombrugge zijn plek onder de lat.

We zagen veel goede wil bij beide ploegen. Bij Genk huist meer kwaliteit en dat was tussen de lijnen te zien. De Limburgers trokken het initiatief naar zich toe, maar het was toch allemaal wat te weinig. Toegegeven, Van Crombrugge moest meermaals ingrijpen, maar het waren eerder trainingsballen dan mirakelreddingen.

De Panda’s staan garant voor veel doelpunten, maar ze hielden de boel goed gesloten in die eerste periode en konden zelf amper dreigen voor de neus van Marco Bizot. Lazare was nog het gevaarlijkst met een plaatsbal die een metertje naast ging.

Albert Stuivenberg greep in tijdens de pauze, Heynen mocht douchen en Sander Berge nam zijn plaats in. Meteen het competitiedebuut van de jonge Noor. De match kabbelde verder en na een klein uur mocht ook Schrijvers de verwarmde grasmat betreden.

Alles speelde zich af op de helft van Eupen, maar Genk kon dat veldoverwicht maar niet omzetten in kansen. Of moeten we een kopballetje van Samatta in de handen van Van Crombrugge als kans bestempelen? In het slotkwartier kwam Genk dan toch enkele keren heel dicht bij die belangrijke goal. Colley kopte net naast, Schrijvers wrong een geweldige kans de nek om. Hij dook alleen voor de doelman op, maar besloot van dichtbij naast.

De Nederlandse oefenmeester van Genk mocht opgelucht ademhalen toen Samatta met nog 8 minuten op de klok de 0-1 binnen kopte. Een verdiende overwinning en drie belangrijke punten die Genk nog in de running houden voor de top zes.