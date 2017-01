Van Damme maakt einde aan alle geruchten over Club Brugge en tekent contract

Foto: © photonews

Jelle Van Damme gaat niet terugkeren naar België. De verdediger werd even gelinkt aan Club Brugge, maar daar ontkennen ze met klem dat ze geïnteresseerd waren. Nu is er ook mee nieuws over zijn toekomst.

Van Damme werd een paar keer gespot in de tribune van Club Brugge en de geruchtenmolen ging aan het malen. "Maar dat is omdat hij een goeie vriend is van onze kinesisten", verklaart Mannaert nu in HLN. Van Damme maakte er zelf een einde aan door bij te tekenen bij LA Galaxy.

Hij tekende eerder deze week zijn nieuw contract voor een extra seizoen met optie op een tweede. LA Galaxy geeft hem zelfs een loonsverhoging en beloofde hem de kapiteinsband nu Robbie Keane stopt met voetballen.