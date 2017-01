Geraerts geeft Mannaert tip: "Hij kan Preud'homme opvolgen"

Foto: © Photonews

Wie moet Michel Preud'homme opvolgen? Het is een vraag die velen nu al bezighoudt. Karel Geraerts, ex-speler van blauw-zwart, schuift alvast een kandidaat naar voor.

Mogelijk gaat Preud'homme nog door, maar in het geval van niet, weet Geraerts de perfecte opvolger. "Misschien zegt Preud'homme wel dat het na dit jaar genoeg is geweest, maar eigenlijk weet ik echt niet of hij na dit seizoen zal stoppen. Als hij stopt zie ik in Mazzu wel een 'perfect fit' voor Club", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Geraerts werkte succesvol samen met Mazzu bij Charleroi. "Mazzu zal zeker perfect kunnen aarden in Brugge, hij wil altijd aanvallend voetballen. Als een Belgische topclub een nieuwe coach zoekt, moeten ze denken aan Mazzu. En dat geldt niet enkel voor Club Brugge."