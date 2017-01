Waag live én mobiel je kans en profiteer mee!

Foto: © photonews

Dit weekend is weer feestdag in de Jupiler Pro League. En je kan een bonus van 15 euro krijgen als extraatje. Hoe? Door in te zetten op de juiste ploegen. Genieten!

Profiteer dit weekend van een prachtige promotie met jouw smartphone! Jij kunt namelijk voor €15 aan live free bets verdienen door Live weddenschappen te plaatsen op geselecteerde wedstrijden in de Pro League met jouw mobiel.

Hoe werkt het?

Schrijf je in voor de promotie. Win een Live weddenschap met jouw smartphone op de geselecteerde wedstrijden in de Jupiler Pro League. De minimale inzet bedraagt €5, de minimale odds 2.00. Per wedstrijd ontvang jij een €5 live free bet als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan.

Als Eupen wint? Dan kan u meteen 400 euro maken van onze gratis bonus tot 80 euro aan 200%. Om maar te zeggen dat het snel kan gaan!