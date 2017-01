KV Mechelen droomt niet, maar: "We willen de fans iets terug geven"

Foto: © photonews

Voor KV Mechelen worden de komende negen wedstrijden levensbelangrijk. Voor het eerst zou de ploeg wel eens aanspraak kunnen en mogen maken op play-off 1. Ze deden het de weken voor Nieuwjaar dan ook bijzonder goed.

“Maar nu begint het echt”, klinkt het bij Aleksandar Bjelica in gesprek met Voetbalkrant.com. “We merken dat het bij de fans wel leeft, die top-6. Maar voor ons blijft het elke dag gewoon hard werken op training en er het beste uithalen voor iedereen. Daar gaat het ook gewoon om natuurlijk.”

“De spelers beseffen het ook dat het een mooie kans is om de top-6 te halen, maar we hebben nog een lastig programma. We willen de fans graag iets terugschenken en gaan we de komende weken echt alles op alles zetten om dit seizoen ook de top-6 te halen. Maar laat het ons match per match bekijken."

Opmerkelijk: bij KV Mechelen kwamen dit seizoen al veel spelers in actie, maar het scherpt enkel de concurrentie aan: "En dat maakt ons net zo sterk, we hebben alle posities echt wel dubbel bezet. Zelfs met enkele blessures kunnen we nog steeds roteren. We doen ons best en we trainen hard. Uiteindelijk loopt alles lekker dezer dagen."