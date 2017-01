KVK dichtbij mooi financieel vooruitzicht én hint naar nieuw stadion

Foto: © photonews

Toen men bij KV Kortrijk aankondigde dat het persmoment bij hoofdsponsor AGO Jobs&HR zou plaatsvinden en er een commerciële mededeling zou zijn, kregen we uiteraard al in de gaten wat het precies zou zijn. Wel, KVK zit nog voor drie jaar gebeiteld, als het contract getekend wordt.

"Er waren besprekingen tussen ons en KV Kortrijk om het aflopende contract te verlengen", aldus Tom Martin van AGO. "We hebben een voorstel op tafel gelegd dat positief onthaald is. Het gaat om een overeenkomst van opnieuw drie seizoenen tot 2020."

Nieuw stadion

Toch is het nog niet helemaal in kannen en kruiken. "Er zijn nog heel wat punten en komma’s overeen te komen, die zijn niet onbelangrijk. Binnen dit en twee weken zou het in orde moeten zijn. Het is heel bewust een project opnieuw voor lange termijn. Hopelijk is tegen dan het nieuwe stadion al een feit", voegde hij er optimistisch aan toe.

KVK gaat ook kantoor delen met AGO & nieuwe plek voor ticketing

AGO gaat Kortrijk ook logistiek helpen. De operationele en commerciële cel zit momenteel in containers naast het stadion. "Om te groeien heb je accommodatie nodig. We boden KVK dus een oplossing aan. We gaan een pand in het centrum delen, vlakbij het station."

Niet onbelangrijk voor de fans is dat er daar ook een loket voor de ticketing zou komen. Supporters van KV Kortrijk zullen dus niet langer naar het stadion moeten om kaartjes te kopen. "We bieden hen deze ruimte aan totdat het nieuwe stadion er is", aldus Martin met een knipoog.