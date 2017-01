Dimata legt Comedy Capers-doelpunt uit: "Ik stond er toch om te anticiperen, hé"

Foto: © Photonews

Landry Dimata bezorgde KV Oostende vanavond de volle buit op het veld van Waasland-Beveren. Al werd de aanvaller toch een pak geholpen door de thuisdefensie. Al zag hij het zelf toch even anders.

Op slag van rust besloten Ibrahima Seck, Jonathan Buatu en Rudy Camacho - klein detail: dat zijn ploegmaats - in duel te gaan. Het trio sprong elkaar in de weg en Landry Dimata kon eenvoudigweg profiteren.

"Ik ga niet ontkennen dat het een cadeautje was", knipoogt de aanvaller van KV Oostende. "Maar langs de andere kant stond ik wel op de juiste plaats om te anticiperen."

En inderdaad: Dimata koos er bewust voor om niet mee in het duel te gaan. "Ik hield de actie nauwlettend in de gaten en was klaar om er te staan. En zo ging de bal binnen."

In de slotseconden van de wedstrijd had het jeugdproduct van Standard de keuze op nummer twee van de avond. "Dat was het bewijs dat een spits altijd wakker moet zijn. Maar man, ik zat helemaal dood."

De misser? Man, ik zat helemaal door - Landry Dimata

Ondertussen staat de teller van Dimata al op acht stuks. "Ik hoop dat ik ook de komende weken kan blijven scoren", besluit het goudhaantje. "Het zorgt alleszins voor heel veel vertrouwen."