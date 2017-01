De nieuwe nummer één van Gent maakte indruk: "Rustig, ik kan nog altijd niet vliegen"

Foto: © photonews

Toen AA Gent meer dan drie miljoen euro neertelde voor Lovre Kalinic, werd daar wat meewarig over gedaan. Zo'n som is toch overdreven voor een doelman? Wel, tegen Chaleroi bewees hij dat de keeperskwestie bij Gent helemaal van de baan is.

Gent heeft de nieuwe nummer één immers beet, ook al speelt hij met het onorthodoxe 91. Niet zijn geboortejaar, overigens. Tenzij hij zich een jaar vergiste. Kalinic heerste in de lucht -die 2m01 helpt écht wel- en werd ook op zijn lijn niet geklopt.

Een goeie eerste beurt dus én bovendien de nul gehouden, al had hij ook wat geluk. Voor hetzelfde geld trapt Baby die bal in de tweede helft in de kruising in plaats van erop en maakten we nu een stuk over zíjn fabelachtige traptechniek.

De Gentse Neuer?

"Wat ik dacht toen die bal op de kruising ging? Dat ik ook niet kan vliegen, hé", lachte Kalinic schuchter in het beetje Engels dat hij machtig is. En toch, vliegen deed hij in de wedstrijd tegen Charleroi. Geen lange bal van de tegenstander was veilig. Hij trapte of kopte ook buiten zijn zestien alles weg. Desnoods met verdediger (Mitrovic) en al.

"Dat uitkomen deed ik vroeger ook al, hoor. Ik voel aan wanneer ik heel ver kan uitkomen." Het riep een vergelijking met ene Manuel Neuer op bij ons. "Bedankt", luidde de eerlijke reactie van de Serviër. Eerlijk is ook het volgende: Gent gaat nog heel veel plezier beleven aan het nieuwe sluitstuk.