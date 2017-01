De Bruyne met goal en halve assist in échte wereldmatch tussen City en Tottenham (met beelden!)

In de vooravond stond in Engeland een echte kraker op het programma. Eentje die ook interessant is voor ons, Belgen, overigens. Het was de strijd van Kevin De Bruyne met Manchester City tegen Dembélé en Alderweireld bij Tottenham. En spektakel, dat kregen we.

In de eerste helft was er geen enkele twijfel mogelijk over wie nu precies de beste was. Manchester City domineerde het pleit, maar kreeg onder meer De Bruyne niet vaak genoeg aangespeeld. Daardoor bleef het 0-0 bij de rust. Ook een uitstekende Alderweireld had daar iets mee te maken. Hij moest zonder Vertonghen het schip rechthouden achterin.

Flaters Lloris

Na de rust ging het licht een minuut of vijf uit bij Hugo Lloris en dat mag je letterlijk nemen. Hij maakte al het werk van zijn defensie ongedaan en hielp De Bruyne aan een goal en een halve assist. De Franse goalie sprong eerst met de kop naar de uitstekende bal van De Bruyne, maar zat er half naast.

Sané bedankte met de 1-0. Even later liet Lloris een al bij al ongevaarlijke bal uit de handen glippen en was De Bruyne er as de kippen bij om het leer in doel te duwen. Bekijk hieronder de blunders. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.

De Bruynes taps in as Lloris drops it to put City 2-0 up. (Currently 2-1) pic.twitter.com/Wd9mOovnEQ — ManCityPhotos (@ManCityPhotos) January 21, 2017

Lloris going superman like pic.twitter.com/rxfWDaHwgg — New Account (@VintageCaxorla) January 21, 2017

Scheidsrechter de schlemiel

Daarna kwam Tottenham toch terug dankzij Dele Alli, maar verloor het ook Alderweireld met een blessure. Lees daar hier meer over. Toch was scheidsrechter Andre Marriner nog de schlemiel. Walker duwde Sterling in de rug toen die net afdrukte. Geen strafschop, maar een minuut later werd het 2-2 dankzij Son.

Ondanks een goeie invalbeurt van debutant Gabriel Jesus bleef het bij 2-2. De lachende derde is uiteraard leider Chelsea, dat morgen nog speelt.